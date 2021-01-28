На улице Собинки задержали мужчину с марихуаной

В январе этого года в полицию позвонили жители Собинки, которые сообщили, что на улице мужчина ведет себя неадекватно. На этот адрес сразу же выехал наряд полицейских. По данным УМВД по Владимирской области, при досмотре у жителя был найден сверток с растительным веществом. В дальнейшем такое же вещество оперативники нашли в квартире задержанного.

Проведенной экспертизой доказано, что изъятым веществом является марихуана общей массой 17 граммов. Установлено, что в августе прошлого года 42-летний местный житель нашел растения конопли, собрал их, высушил и в дальнейшем использовал для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.