Казармы в Гусь-Хрустальном могут признать авариными

Многоквартирные дома №3 по улице Луначарского и №11 по улице Рудницкой в Гусь-Хрустальном могут включить в программу переселения. В отличие от аналогичных казарм из Собинки, где на новогодних праздниках случился пожар, их гусевские собратья не были признаны аварийными на муниципальном уровне. А, как сообщил губернатор Владимир Сипягин в соцсетях, инициатива должна идти от органов местного самоуправления. Сейчас на 3 февраля городской межведомственной комиссии запланировано обследование технического состояния этих старых домов. Если бывшие казармы признают аварийными, местная администрация определит сроки переселения местных жителей или необходимость проведения ремонта. Напомним, до момента расселения жители аварийных домов могут обратиться в администрацию муниципального образования с заявлением о предоставлении им благоустроенного помещения для временного проживания.