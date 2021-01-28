Владимирским спасателям проиндексировали ежемесячные выплаты

На январском заседании Законодательного собрания Владимирской области депутатами было решено проиндексировать ежемесячные выплаты для спасателей. Индексация составит четыре процента. В абсолютных цифрах она составит 5951 рубль.

При этом право на ежемесячную выплату в регионе имеют не все спасатели. А только те, кто проработал в структуре МЧС России 15 лет и более, а также достиг возраста 40 лет. Именно после этого органы социальной защиты населения Владимирской области начинают выплачивать эти деньги.