Жительница Вязниковского района украла мотоблок и обменяла его на спиртное

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Вязниковского района. Женщина обвиняется в совершении преступления по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

В августе прошлого года в полицию обратился местный житель, сообщивший о хищении мотоблока с тележкой. Стражи порядка задержали мачеху мужчины.

- Следствие установило, что женщина, знавшая о наличии оставленной без присмотра техники, проникла на территорию, совершила кражу и скрылась. Похищенное впоследствии она обменяла за спиртное, - рассказали в областном УМВД.

Ущерб составил 50 тысяч рублей. В ходе следствия имущество было возвращено владельцу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.