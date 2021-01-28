Владимирский театр драмы открывает трансляции в онлайн-формате

2 февраля в 18 часов на странице Владимирского академического театра драмы ВКонтакте можно будет посмотреть «Театральные новеллы с Ольгой Гуниной» Часть 1.

В программе Ольги Гуниной - анонс творческих событий театра драмы, телевизионные портреты актеров и работников закулисья, исторические хроники и взгляд в будущее.

Гостем первой программы стала актриса Владимирского академического театра драмы Анна Лузгина, которая совсем недавно завоевала на Московском международном театральном фестивале «Премия Джигарханяна» награду за «Лучшую женскую роль» за роль Ирины в спектакле «Тайна старого дома» по произведениям Ольги Гуниной в постановке Юлии Беляевой.

Анна работает в театре уже больше 10 лет, и за это время сыграла десятки разноплановых ролей от Джульетты и Антигоны до Нины Арбениной и Аглаи Епанчиной.