В "Музее природы" можно будет увидеть "Заповедные уголки Владимирской области"

фото ВСМЗ

Любить природу, уметь видеть ее красоту и ценить самые удивительные ее моменты – с такими посылами в "Музее природы" открылась выставка «Заповедные уголки». Члены фотоклуба «Владимир» предоставили 60 своих работ. Авторы отдали на выставку лучшее, что смогли снять за последние пять лет.

Один из старожилов фотоклуба «Владимир» Петр Петрович Соколов пояснил, что он и его коллеги хотели показать не только дорогие и заповедные сердцу места, но и то, что умеют владимирские фотографы.

– Не одну тысячу раз я прошла дорогу до церкви Покрова на Нерли. Но я никогда не видела ее такой, какой ее изобразил фотохудожник, – поделилась Светлана Мельникова, директор ВСМЗ. – Я много лет жила в Суздале, но ощущение туманного утра на высоком берегу около Спасо-Евфимиева монастыря, где только прогладывают очертания Покровского монастыря, – такого мгновения я не могу найти в своей памяти. А в работе художника я это вижу!

С работами владимирских мастеров, объединенных одной темой – любовью к родным местам, – можно будет познакомиться до 28 февраля.