В Меленковском районе спасатели прекратили поиск рыбаков, которые провалились под лед на снегоходе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

Водолазы МЧС прекратили поиски двух рыбаков на реке Оке в Меленковском районе. Специалисты 20 раз погружались под лед и проверили больше 10 тысяч квадратных метров дна - тела мужчин до сих пор не найдены.

Напомним, к спасателям 22 января обратились полицейские, которые направили запрос на оказание помощи. Провал был зафиксирован в районе населенного пункта Шоркин Бор, где глубина Оки составляет 5 – 7 метров. Поисковые работы проводились силами водолазов спасательной станции округа Мурома. 21 января они извлекли из реки снегоход.

Пропавшие - житель города Мурома 1970 года рождения и житель села Дмитриевы Горы Меленковского района 1965 года рождения. Мужчины хотели поехать на рыбалку на снегоходе в Рязанскую область.

В пресс-службе МЧС уточняют, что поиск продолжают полицейские и сотрудники органов местного самоуправления. Если результатов вновь не будет, мужчины будут считаться без вести пропавшими.