В конце года во Владимирской области подорожали продукты и подешевели услуги

Годовая инфляция во Владимирской области в декабре 2020 года ускорилась до 5,6%. Она сложилась выше уровня инфляции по России в целом (4,9%).

Наиболее заметно подорожали продукты. На рост показателя до 7,7% повлияли увеличение издержек на фоне ослабления рубля и сокращение импорта. Этим, в частности, объясняется повышение цен на импортные груши, бананы, апельсины, а также молоко и яйца, при производстве которых много импортных кормовых составляющих. А региональной особенностью стала вспышка заболевания на свинофермах региона, что привело к росту стоимости этого мяса. Подорожали даже огурцы и помидоры, что связано с холодным декабрем и ростом затрат тепличных хозяйств.

А вот что стало неожиданностью - рост цен на легковые авто. Виной всему дисбаланс спроса и предложения на рынке легковых автомобилей. Из-за пандемии сократились поставки новых машин, спрос же владимирцев оказался высоким: ожидая будущего роста цен, многие стремились купить авто перед Новым годом.

Годовая инфляция в сфере услуг во Владимирской области замедлилась на и находилась на уровне 2,6%. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 – 4,0% в 2021 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем.