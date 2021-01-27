На трассе М-7 во Владимире в течение недели будут перекрывать движение по ночам

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения. В период с 31 января по 2 февраля и с 6 по 8 февраля на ряде участков будут вводиться ночные краткосрочные ограничения с перекрытием движения на 30 минут:

- в ночь на 1 февраля в 23.00 и 0.30 на 14 км (перекресток с ул. Горького и автодорогой на Юрьев-Польский);

- в ночь на 2 февраля в 23.00, 1.30 и 4.00 на 17 км (поворот на ТЦ «Самохвал»);

- в ночь на 7 февраля в 22.00, 23.00 и 0.00 на 17 км (поворот на ТЦ «Самохвал»), в 2.30 и 4.00 на 20 км (примыкание от ул. Безыменского);

- в ночь на 8 февраля в 23.00 и 1.00 на 12 км (примыкания от ул. Толмачевская и бул. Художника Иванова), в 3.00 и 5.00 на 14 км (перекресток с ул. Горького и автодорогой на Юрьев-Польский).