Владимирское молоко пользуется спросом у москвичей и нижегородцев

Владимирстат подсчитал, что в регионе 50,9 тысяч голов. Буренок держат в сельскохозяйственных предприятиях, еще 3200 живет у жителей, а 3500 – у фермеров. Всего по сравнению с прошлым годом коров стало меньше на 0,8%, зато молока наоборот больше на 3,7% - 424,5 тысяч тонн молока. Больше всего молока собрали сельскохозяйственные организации Юрьев-Польского муниципального района. За январь-декабрь 2020 года ими произведено 103,3 тысячи тонн молока (в 2019 – 100,9 тыс. тонн). Так же в числе лидеров Суздальский, Собинский, Меленковский, Селивановский и Муромский районы. Растет и число реализованного молока: за 2020 год общее количество реализованного молока сельскохозяйственными организациями составило 388 тысяч тонн против 370,6 тысяч тонн в 2019 года. Владимирское молоко реализуют не только на территории нашего региона. За прошлый год из области было вывезено 148,4 тысяч тонн молока. Крупнейшими потребителями сырья стали близлежащие регионы. Московская и Нижегородская области в прошлом году приняли по 63,9 и 42,0 тыс. тонн соответственно, по более 17 тысяч тонн доставили в Москву, более девяти тысяч – в Липецкую область, почти восемь – в Воронежскую. Также владимирское молоко приобретали в Тульской, Ярославской, Ульяновской, Рязанской и Свердловской областях.