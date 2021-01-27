Во Владимире проверяют «ливневки»

Из-за оттепели «Владимирводоканал» приступил к ежегодной ревизии систем городской ливневой канализации. Каждый день более тридцати работников и двадцать машин выходят на проверку откалывают лед с решеток канализации, который мешает уходить воде, откачивают воду из луж на дорогах и тротуарах. Например, сегодня четыре машины откачивают воду на улицах Василисина, Солнечной, Зеленой, Гороховой и Лыбедской магистрали. Напомним, по вопросам откачки воды с улиц и тротуаров жители города Владимира могут звонить в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону: 53-49-09. Также пожаловаться на портале «Владимир – это мы». На 27 января из 8858 заявок жителей 8823 обращения выполнено, а 35 заявок находятся в работе.