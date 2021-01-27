В Юрьеве-Польском районе в результате столкновения с мусоровозом погибла женщина

Авария случилась вечером 26 января на 12 километре автодороги «Юрьев – Польский – Кольчугино». Женщина 1956 года рождения на автомобиле «Лада–Ларгус» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с мусоровозом под управлением водителя 1976 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась от травм на месте.

Также, по данным госавтоинспекции, вчера произошло ЧП во владимирском автобусе, водитель которого резко затормозил на ул. Чайковского. Пассажир 1961 года рождения упал в салоне и получил ушиб плеча и бедра. Его направили на амбулаторное лечение.