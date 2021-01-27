Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло шесть человек, 129 выздоровело

По данным на 27 января во Владимирской области подтвержден 151 новый случай заболевания Covid-19. 37 – во Владимире, по 17 – в Гусь-Хрустальном и Муроме, по 9 – в Александрове, Коврове и Петушках, по 7 – в Вязниках, Кольчугине и Суздале, 6 – в Киржаче, по 5 – в Камешкове и Собинке, по 4 – в Меленках, Судогде и Юрьеве-Польском, 3 – в Красной Горбатке, 1 – в Гороховце. Всего в области зарегистрировано 22894 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

Из общего количества выздоровело 20086 пациентов с Covid-19, в том числе за сутки 129, скончалось 654, в том числе за сутки шесть.

В больницах области свободно 697 из 1845 коек, что составляет 62 процента занятости. В лабораториях за минувшие сутки проведено 2497 исследований на Covid-19.

Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и через личный кабинет Единого портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.