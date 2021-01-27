Инфляция во Владимирской области выросла до 5,6 процентов

Как сообщают в отделении Владимир Банка России, годовая инфляция во Владимирской области в декабре 2020 года ускорилась до 5,6%. Инфляция в регионе сложилась выше уровня инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО) и по России в целом (4,7% и 4,9% соответственно). Выше всего инфляция в области была на продукты – в декабре она составила 7,67, а ниже всего – на услуги – 2,63 процента. На динамику цен повлияли сразу несколько факторов: рост мировых цен на отдельные сельхозкультуры, произошедшее в предыдущие месяцы, ослабление рубля и рост внутренних цен на зерно и кормовые добавки в животноводстве. Внесли вклад в прирост цен и региональные проблемы – вспышка атипичной чумы свиней, недостаточное развитие логистики и невысокая конкуренция в отдельных видах производства продовольственных товаров.