В четырех районах Владимирской области временно отключат телевидение

На объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети будут проводиться плановые профилактические работы. Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр сообщает, что в четырех районах региона временно отключат телерадиовещание.

Профилактика оборудования будет с 10:00 до 16:00:

– 1 февраля – на объекте в Вязниках, в зону охвата которого входят населенные пункты Вязниковского района;

– 8 февраля – на объекте в Киржаче, в его зоне охвата – населенные пункты Александровского и Киржачского районов;

– 15 февраля – на объекте в селе Ополье, в зону охвата которого входят населенные пункты Юрьева-Польского района.