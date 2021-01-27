У железной дороги во Владимире задержали мужчину, который забирал наркотики из тайника

Во Владимире полицейские задержали 29-летнего молодого человека, который в районе железнодорожного полотна забирал из тайника «закладку» для собственного употребления.

По данным транспортной полиции, у задержанного был один сверток, в котором находился пакет с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что это был мефедрон, вес которого составил почти 10 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств. Молодой человек должен отмечаться каждый месяц в полиции, пока идет следствие. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.