Во Владимирской области разработали новый сайт Детского телефона доверия

С января 2021 года жители Владимирской области, а также специалисты в сфере социального обслуживания, воспитания и образования детей могут воспользоваться обновленной системой навигации сайта Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 – https://telefon-doveria.ru/

Система разработана Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Современный интерфейс позволит легко ориентироваться в структуре веб-ресурса и юным пользователям, и их родителям. Адресация к целевым аудиториям задана на главной странице предельно четко – кнопками «Подросткам» и «Взрослым». При подключении к сайту со смартфонов, специальный акцент сделан на номере телефона и возможности сразу же сделать звонок, просто нажав на значок телефонной трубки в главном меню.

Помимо традиционных статей в обновленной версии сайта появилась новая рубрика «Часто встречающиеся ситуации», в которой психолог разбирает наиболее актуальные запросы от детей и подростков. Материалы для школьных психологов, педагогов и других специалистов в новой версии сайта представлены в разделе «Медиа».