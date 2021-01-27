Перейти на электронную трудовую книжку согласилось меньше половины владимирцев

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы узнать их отношение к переходу на электронные трудовые книжки. Опрос проводился с 14 по 19 января 2021 среди 3 350 соискателей, в том числе из Владимирской области.

80% работающих жителей Владимирской области заявили, что их работодатель предлагал им перевести трудовую книжку в электронный формат. 15% работающих соискателей утверждают, что их работодатели им этого не предлагали, а ещё 5% работают неофициально, поэтому у их работодателей нет трудовых книжек. Выше всего доля тех, кому работодатель не предлагал переход на электронные трудовые книжки, среди рабочего персонала (26%) и в транспортной сфере (23%).

46% из тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, согласились это сделать. 54% — отказались. Выше всего доля тех, кто перевёл трудовую в цифровой формат, в сфере продаж, IT и начала карьеры (по 57%), ниже всего — среди эйчаров и бухгалтеров (23% и 31% соответственно).