Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Аркадий Боцан-Харченко назначен постоянным представителем губернатора в Заксобрании Владимирской области

Об этом сообщила пресс-служба администрации 26 января
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий

Заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко назначен постоянным представителем губернатора в Законодательном Собрании Владимирской области. По поручению Владимира Сипягина соответствующее уведомление в адрес председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева направил и.о. главы региона Александр Ремига.

Напомним, заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко курирует работу департаментов имущественных и земельных отношений, цифрового развития, регионального развития Владимирской области и Центра управления регионом. Аркадий Боцан-Харченко приступил к работе в областной администрации в ноябре 2018 года.