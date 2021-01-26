Аркадий Боцан-Харченко назначен постоянным представителем губернатора в Заксобрании Владимирской области

Заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко назначен постоянным представителем губернатора в Законодательном Собрании Владимирской области. По поручению Владимира Сипягина соответствующее уведомление в адрес председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева направил и.о. главы региона Александр Ремига.

Напомним, заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко курирует работу департаментов имущественных и земельных отношений, цифрового развития, регионального развития Владимирской области и Центра управления регионом. Аркадий Боцан-Харченко приступил к работе в областной администрации в ноябре 2018 года.