Москвичка заказала убийство соперницы из Гусь-Хрустального

Тридцатидевятилетняя москвичка решила избавиться от своей более молодой соперницы из Гусь-Хрустального. Летом 2019 года она попросила знакомого найти человека, который убьет гражданскую жену ее любовника. И пообещала вознаграждение – двести тысяч рублей. Желающий нашелся, в качестве аванса заказчица передала ему двадцать тысяч рублей и фото соперницы. При этом способ убийства не обсуждался – видимо, женщине было все равно, как уберут разлучницу. Но она попросила в качестве доказательства предъявить фотографии. Полицейские инсценировали смерть тридцапятилетней гусевчанки, и 6 августа 2019 года исполнитель передал фото заказчице. Но в момент передачи оставшейся суммы, москвичку задержали. Ее обвинили в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала, раскаялась. Но отбывать наказание женщина не будет: эксперты ли ее невменяемой, представляющей повышенный уровень социальной опасности для себя и окружающих. По постановлению суда она отправлена в психиатрический стационар специализированного типа.