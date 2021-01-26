В Петушках осудят серийного вора, который взламывал гаражи и заходил на чужие участки

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Петушки, которого обвинили в кражах. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, в июне 2020 года мужчина проник на территорию земельного участка и украл мотоцикл.

А в сентябре он при помощи гвоздодера демонтировал доски в стене двора, где увидел мобильные телефоны, электротехнику и радиаторы отопления на сумму более 140 000 рублей. В этот же день мужчина залез в другой гараж, откуда похитил циркулярную пилу и бензокосу, общая стоимость которых 11 000 рублей.

После поступивших заявлений от собственников, сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, безработного местного жителя. Он пояснил, что похищенное продавал, а деньги тратил. Материалы уголовных дел направлены в суд.