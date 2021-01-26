Пьяный камешковец угнал машину соседа

Пятидесятидвухлетний житель Камешковского района в конце сентября прошлого года решил угнать автомобиль другого местного жителя, живущего по соседству. Пьяный мужчина залез в гараж, стоящий на соседнем участке в деревне Саулово Камешковского района, и, убедившись, что хозяина и других соседей нет дома, открыл въездные ворота на территорию участка. После чего сел за руль автомобиля, дверь которого была не заперта, и поехал в сторону села Эдемское Камешковского района Владимирской области. Но угонщика задержали, в судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме. Суд не стал отправлять немолодого угонщика за решетку, а ограничился назначением обязательных работ.