Во Владимирской области свободно 35 процентов коек для больных коронавирусом

В регионе продолжает уменьшаться число заболевших коронавирусом. Постепенно увеличивается и число свободных коек в инфекционных госпиталях. Как сообщают в областной администрации, по состоянию на 26 января в медицинских организациях региона действует 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 65 процентов из них заняты - 1203 койки, свободны – 642 койки. В лабораториях больниц, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1374 исследования на Covid-19. Напомним, во Владимирской области началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Для повышения доступности вакцинопрофилактики в регионе развернуто 44 прививочных пункта, а к 27 января планируют дополнительно открыть еще один пункт вакцинации. Кроме того, планируются привлекать к вакцинации медицинские организации негосударственной формы собственности.