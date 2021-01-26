Вязниковец украл у коллеги из-под подушки почти триста тысяч рублей

Двадцатичетырехлетний вязниковец ремонтировал квартиру в поселке Ставрово вместе с несколькими рабочими. Мужчины вместе жили на этом объекте, и молодой человек узнал, что его знакомый хранит под полушкой сумку с крупной суммой денег - 205 тысяч рублей и 1000 долларов. Ночью 20 июня прошлого года, дождавшись, пока знакомый уснет, вязниковец вытащил деньги из-под подушки и похитил в общей сложности 275 тысяч рублей. Как отмечают в прокуратуре, преступление молодой человек спустя два месяца после освобождения из колонии, где он отбывал срок за причинение тяжких телесных повреждений. Ущерб злоумышленник возместил. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «кража», дело направлено в суд.