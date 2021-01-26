Первый вице-губернатор: «Проект реконструкции владимирского драмтеатра будет завершен осенью этого года»

26 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, первый вице-губернатор Сергей Шевченко рассказал о планах по восстановлению театра драмы во Владимире, в котором летом произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Пострадали большая сцена, зрительный зал и фойе. Сергей Шевченко заявил, что уже прошел конкурс на проект реконструкции театра. По его словам, выиграла компания с серьезным потенциалом.

- Предстоят комплексные работы, ничего нельзя упустить, тем более, некоторые из них будут находиться под пристальным вниманием Министерства культуры РФ. Проект будет завершен осенью этого года. Только потом уже перейдем к восстановлению объекта, - заявил Сергей Шевченко.