В Гусь-Хрустальном ребенку-инвалиду купили коляску только после вмешательства прокуратуры

Семилетний мальчик из Гусь-Хрустального является ребенком-инвалидом, и, согласно индивидуальной программе реабилитации, ему необходимо кресло-коляска с ручным приводом с учетом индивидуальных особенностей развития. Несмотря на то, что эта программа разработана для него еще 2018 году, более полутора лет мальчику не выделяли необходимое техническое средство реабилитации. По результатам проверки межрайонным прокурором управляющему государственным учреждением - Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования кресло-коляска приобретено и предоставлено ребенку-инвалиду.