В Вязниках снегом завалили остановки

Фото прокуратуры Владимирской области

Вязниковская прокуратура вместе с сотрудниками ГИБДД проверила, как убирают снег на дорогах. Оказалось, что в Вязниках снежные валы, сформированные при уборке улиц, долгое время оставались на остановках общественного транспорта и рядом с ними, мешая проехать автобусам. Кроме того, в поселке Никологоры Вязниковского района администрация муниципального образования долгое время не заботилась об уборке снега с тротуаров, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, вынужденных передвигаться по проезжей части. В этой связи в адрес двух организаций, ответственных за содержание дорог и глав администраций поселений 21.01.2021 внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, ответственные должностные лица этих организаций вызваны в межрайонную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог), предусматривающей для должностных лиц штраф до тридцати тысяч рублей, для юридических – до трехсот тысяч.