В заказнике Камешковского района поймали нарушителя

Как отмечают в ГБУ ВО «Дирекция особо охраняемых природных территорий», оперативные рейды помогают выявлять нарушителей, не берегущих природу. Совместно с инспекцией гостехнадзора организованы рейды в заказник «Давыдовский» Камешковского района, чтобы выявить несанкционированный проезд на снегоходах на территорию заказника, а также остановить тех, кто управляет снегоходом без необходимых документов. Нарушители нашлись - по итогам таких выездов составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП - «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Для жителей она предусматривает штраф т трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, должностным лицам грозит до двадцати тысяч рублей штрафа, а юрлицам – до полумиллиона. Напомним, проезд по территории Давыдовского заказника разрешен только по выделенным дорогам, попытки прокатиться по другим местам – нарушение.