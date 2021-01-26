Следком начал доследственную проверку по факту гибели троих мужчин на пожаре в Вязниках

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Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели троих мужчин на пожаре в городе Вязники.

Напомним, что около 23.50 25 января 2021 года загорелась кровля частного жилого дома на улице Чкалова, а также хозпристройка рядом. При разборе завалов на месте происшествия обнаружены тела троих мужчин. В настоящее время установлена личность одного погибшего – проживающего в доме 64-летнего мужчины, личности других устанавливаются.

По версии следствия, в данном доме проживал не цвет интеллигенции. Мужчины явно выпивали и возможно сами стали виновниками трагедии. Очаг возгорания находился в хозяйственной пристройке к жилому дому.

В Следкоме заявили, что после проверки будет принято решение о том, возбуждать ли уголовное дело или нет.