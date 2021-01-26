Четверо приезжих прятали наркотики во Владимире

По информации УМВД России по Владимирской области, двое жителей Вологодской области – 39 и 47 лет – и двое приезжих из Ярославской области двадцати и двадцати трех лет прибыли во Владимир для того, чтобы сделать тайники – так называемые «закладки» - с наркотиками. В результате успешно проведенных оперативных мероприятий подозреваемых в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, задержали. В мобильных телефонах у них оперативники обнаружили фотографии участков местности, на одном из которых в дальнейшем изъяли сверток с синтетическим наркотиком. Также в ходе досмотра найдены 25 полимерных пакетов с аналогичным содержимым, а общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков превысила 28,5 грамма. Сейчас в отношении подозреваемых, находящихся под арестом, возбуждены уголовные дела по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Полицейские устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ, проводят проверку на причастность подозреваемых к ранее совершенным аналогичным преступлениям.