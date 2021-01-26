Вязниковец из мести сжег автомобиль своего знакомого

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился тридцатидвухлетний житель Вязников, обнаруживший, что в запертом гараже сгорел его автомобиль. Экспертиза подтвердила его подозрения: машину подожгли. Полиции удалось найти подозреваемого – двадцатишестилетнего местного жителя. Признав вину, он объяснил, что с владельцем недорого автомобиля .оцененного в 35 тысяч рублей, у него сложились неприязненные отношения. И он залез в его гараж, отжал дверь, облил машину бензином и поджег. Впрочем, оказалось, это его не единственное преступление. Ночью в сентябре прошлого года он залез в дом к шестидесятишестилетнему вязниковцу, похитил сэндвич-панели и регистры отопления на 24 тысячи рублей. Материалы он использовал для ремонта своего дома. Сейчас молодого человека, возместившего ущерб собственникам и обвиняемого по двум статьям - кража с незаконным проникновением в жилище и умышленное уничтожение имущества, ждет суд.