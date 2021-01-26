Во Владимирской области продолжается эпидемия ОРВИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за последнюю неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 8 070 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 3 037 детей. Пороговый уровень заболеваемости выше на 3,5%, а превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от пятнадцати лет и старше на 120,2%. В областной столице к врачам обратилось 2 418 жителей, в том числе 804 ребенка. Превышение эпидпорога регистрируется тоже среди взрослых - от 15 лет и старше - на 74,3%. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю причиной болезни часто становятся риновирусы, аденовирусы и COVID-19. Кстати, специалисты Роспотребнадзора отмечают: грипп во Владимирской области все же будет, его ждут в феврале.