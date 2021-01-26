В Вязниках в частном доме сгорели трое мужчин

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В ночь на 26 января в Вязниках на улице Чкалова произошел крупный пожар, в результате которого погибли три человека.

В ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают, что им сообщение о пожаре в Вязниках поступило 25 января в 23.48. К тому моменту горела кровля дома и хозяйственная пристройка. Позвонили соседи. Они же сообщили, что внутри должен быть хозяин дома - 64-летний мужчина. Пожарные проникли в горящий дом и нашли тело хозяина. Тот уже не дышал.

И хотя пожарные не дали огню сжечь весь дом, при разборе завалов в хозяйственной пристройке были обнаружены ещё 2 погибших мужчины. Кто они, пока неизвестно. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.