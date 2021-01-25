Следком возбудил уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга во Владимире

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга, который применил газовый баллончик против сотрудника полиции, сообщает региональное управление Следственного комитета.

38-летнего мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, около 14.30 23 января 2021 года тот участвовал в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального на Театральной площади и распылил газовый баллончик в лицо сотруднику областной полиции. При попытке скрыться с места происшествия мужчина был задержан. По данным следкома он признал вину полностью. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что это было не единственное задержание в тот день. По некоторым из арестов уже состоялись суды. Пока самое большое наказание дали одному из организаторов несанкционированного митинга Кириллу Ишутину - восемь суток.