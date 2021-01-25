Жительницу Камешково оштрафовали за несданный вовремя анализ на коронавирус

Жительнице Камешково назначен административный штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В августе 2020 прошлого года он вернулась из Турции, но не выполнила требования законодательства: в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию не разместила информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области в судебном заседании полагала факт совершения женщиной административного правонарушения установленным, поскольку у нее по приезду была возможность сдать анализ, в том числе в аэропорту, на специально оборудованном посту Роспотребнадзора. Сама нарушительница в суд не явилась, ей назначили штраф, но у женщины еще есть возможность обжаловать постановление, не вступившее в законную силу.