В нескольких школах Вязниковского района детей кормили из треснувшей посуды

Сотрудники прокуратуры выехали с проверками по школам Вязниковского района и выявили нарушения.Так, в средних образовательных школах № 6, № 9, № 2, Лукновской средней образовательной школе, Вязовской общей образовательной школе, Мстерской средней образовательной школе допускалось использование деформированной со сколами и трещинами посуды, в столовой школы №2 нарушена целостность плитки в пищеблоке. В ходе проверки школы №3 в столовой в туалете для персонала отсутствовали антисептики для обработки рук. А в Чудиновской школе расстановка обеденных столов была меньше чем 1,5 метра.

Главе администрации Вязниковского района внесено представление, которое рассмотрено, выявленные нарушения устранены. Девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще семь - к административной ответственности по ч.1 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия) в виде предупреждения.