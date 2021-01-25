Дама из Собинки незаконно торговала разбавленным спиртом

Сорокавосьмилетняя жительница Собинки незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно. В ноябре прошлого года женщина продала пришедшему к ней домой незнакомцу бутылку о,7 литра разбавленного пищевого спирта за сто рублей. При этом лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции она не имеет. В тот же к ней домой пришел полицейский, которому она призналась в незаконной торговле спиртосодержащей продукцией. При этом в августе прошлого года женщину уже оштрафовали на пятнадцать тысяч за незаконную торговлю алкоголем. Но тогда женщину привлекли к административной ответственности, а теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.