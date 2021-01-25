Две цыганки из Владимирской области обманули питерских пенсионеров на 2,5 миллиона рублей

Задержаны представительницы кочевого народа, которые под видом работников пенсионного фонда или соцслужбы воровали у пенсионеров накопления. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

По данным питерской полиции, две женщины 33 и 42 лет, зарегистрированные во Владимирской области, снимали квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, никогда официально трудоустроены не были. Аферистки отработали схему: представляясь сотрудниками пенсионного фонда или соцслужбы, заходили в квартиры пенсионеров, где предлагали заменить деньги старого образца на новый. Доверчивые пенсионеры отдавали все свои накопления. Сведения о местах проживания жертв женщины находили в базе данных, которую купили в теневом сегменте.

На текущий момент установлено, что от рук аферисток пострадали три женщины в возрасте 82, 87 и 89 лет, проживающие на территории Санкт-Петербурга. Одной из жертв стала жительница блокадного Ленинграда, у которой дома хранилась крупная сумма, полученная в качестве компенсации от ФРГ. Также одна из жертв лишилась ювелирных изделий.

Полицейским пострадавшая рассказала, что ей показывали удостоверение и представлялись «генеральным директором пенсионного фонда». Имелся ли фальшивый документ у мошенниц, сейчас выясняется. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, оказалось, что младшая из задержанных в настоящий момент находится в федеральном розыске по подозрению в аналогичном преступлении, совершенном в Москве. В июле 2020 года женщину объявили в розыск в качестве подозреваемой в краже более 100 тысяч рублей у пенсионерки. Одна из аферисток заключена под стражу, вторая находится под подпиской о невыезде.