В Меленковском районе водитель легковушки влетел в дерево: пассажир погиб, еще трое пострадали

Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области

Авария случилась вчера, 24 января, около 05:50 на 33 км автодороги «Касимов – Муром - Н. Новгород». Водитель автомобиля «Санг-Енг» 1965 года рождения съехал в кювет и врезался в дерево. От удара машина опрокинулась. В результате ДТП пассажир 1962 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров направлены на амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, всего за прошедшую неделю в регионе произошло 32 ДТП с пострадавшими, в которых три человека погибли и 47 получили ранения, в том числе травмировано три несовершеннолетних.

С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 463 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 66 водителей в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.