Нездорового мужчину, который похитил первоклассника в Камешковском районе, лишили водительских прав

Сотрудники прокуратуры направили в суд иск, чтобы действие водительского удостоверения 26-летнего мужчины было прекращено. Установлено, что житель Камешковского района, который в сентябре посадил в свою машину первоклассника и удерживал в доме почти два месяца, имел водительские права с 2012 года.

Вместе с тем, у мужчины - подтвержденный диагноз «шизофрения», при котором он не может обладать правом на управление транспортными средствами. Прокурор потребовал судью, чтобы водительские права мужчины были сданы в ГИБДД. Иск удовлетворен.