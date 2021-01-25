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Происшествия

Нездорового мужчину, который похитил первоклассника в Камешковском районе, лишили водительских прав

Похититель получил права в 2012 году, вместе с тем имел диагноз «шизофрения»
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Сотрудники прокуратуры направили в суд иск, чтобы действие водительского удостоверения 26-летнего мужчины было прекращено. Установлено, что житель Камешковского района, который в сентябре посадил в свою машину первоклассника и удерживал в доме почти два месяца, имел водительские права с 2012 года.

Вместе с тем, у мужчины - подтвержденный диагноз «шизофрения», при котором он не может обладать правом на управление транспортными средствами. Прокурор потребовал судью, чтобы водительские права мужчины были сданы в ГИБДД. Иск удовлетворен.

Криминал