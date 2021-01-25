Во Владимире эвакуирована 38 школа

Фото: "Подслушано во Владимире"

25 января в районе 11 часов утра всех учеников, преподавателей и персонал эвакуировали на улицу из здания школы №38, которая находится на ул. Соколова-Соколенка. К школе подъехали пожарные машины. Фотографии с вопросами: "что случилось?" стали появляться во владимирских группах в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают, что никакого ЧП не произошло - в школе просто сработала пожарная сигнализация, поэтому детей оперативно вывели на улицу. Пожарные не зафиксировали возгорания. Дети сейчас вновь сядут за парты.