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Во Владимире эвакуирована 38 школа

В здании сработала пожарная сигнализация
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Фото: "Подслушано во Владимире"

Фото: "Подслушано во Владимире"

25 января в районе 11 часов утра всех учеников, преподавателей и персонал эвакуировали на улицу из здания школы №38, которая находится на ул. Соколова-Соколенка. К школе подъехали пожарные машины. Фотографии с вопросами: "что случилось?" стали появляться во владимирских группах в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают, что никакого ЧП не произошло - в школе просто сработала пожарная сигнализация, поэтому детей оперативно вывели на улицу. Пожарные не зафиксировали возгорания. Дети сейчас вновь сядут за парты.

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