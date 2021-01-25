Более 24 процентов малышей в регионе рождаются больными

По данным владимирских специалистов, за 2019 год во Владимирской области родилось 11,1 тысяч младенцев, больше половины из которых – 5,7 тысяч – мальчики, 5,4 тысяч – девочки. Рекордной количество крох появилось на свет в июле и августе – на эти месяцы пришелся пик рождаемости. Из общего числа детей, родившихся живыми и весивших килограмм и более – 5,7 % (0,6 тысяч) являлись недоношенными, 24,4% (2,7 тысяч) - родились больными или вскоре заболели, врожденные аномалии оказались у 280 новорожденных. До года умерло в регионе 58 малышей, причем большая часть из них – 63,8% - умерли от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде.