Муромлянину, убившему подростка в Меленковскогом районе, не удалось второй раз смягчить наказание

Как установил суд, в июне 2019 года молодой человек из Мурома приехал в Меленковский район, где на деревенской дискотеки местные парни оскорбились, что он ухаживал за девушкой одного из них. Ночью за деревенским клубом его избили, а он, защищаясь, достал нож и ударил несовершеннолетнего подростка один раз в грудь. От раны юноша скончался на месте в течение получаса. Суд первой инстанции признал молодого человека виновным в убийстве и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Но апелляционным приговором Владимирского областного суда приговор Меленковского районного суда отменен, посчитав, что убийство совершено при превышении пределов необходимой обороны. Осужденному назначено наказание за указанное преступление в виде ограничения свободы на один год и восемь месяцев с установлением определенных ограничений. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции апелляционный приговор Владимирского областного суда в отношении оставлен без изменения, кассационная жалоба адвоката – без удовлетворения.