В Коврове молодой человек при задержании погнул на себе наручники, пришлось вызывать спасателей

Фото: группа во "Вконтакте" "Заметки спасателя"

В Коврове сотрудники полиции несколько дней назад задержали молодого человека. Тот стал сопротивляться и специально повредил наручники. Парень сделал плохо самому себе - снять их обычным способом полицейские не смогли. Правоохранители вызвали поисково-спасательный отряд.

- Молодой человек сделал так, чтобы наручники погнулись. Спасателям пришлось аккуратно перерезать их полотном от ножовки. Через минут 10 после прибытия рука была на свободе, - рассказал спасатель Михаил Быков в соцсетях.