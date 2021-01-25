Владимирцев приглашают на мастер-класс по приготовлению итальянской пиццы

Научно-популярное ток-шоу о еде «Научный холодильник» пройдет 27 января в гастромаркете «Рынок на Студеной». Эксперты из разных областей знаний расскажут слушателям о геометрии еды.

Какая связь между чипсами и гиперболическим параболоидом? Какие чипсы не растрескиваются в упаковке и меньше крошатся - плоские, рифленые или изогнутые? Почему пицца круглая, ее коробка квадратная, а режут ее на треугольные кусочки? Какой бывают формы макароны, и какие геометрические фигуры они напоминают? О еде с точки зрения математика расскажет Роман Тихомиров, доцент кафедры математического образования и информационных технологий Педагогического института ВлГУ.

Есть ли связь между названиями еды и геометрией? Этимологию слов «пицца», «чипсы» и «макароны» разберет Татьяна Ковалева, преподаватель владимирской гимназии №3. Также она рассмотрит известные названия макарон и историю блюда «Макароны по-флотски».

Гостей ток-шоу ждет мастер-класс по приготовлению итальянской пиццы от шеф-пекаря гастромаркета «Рынок на Студеной» Александра Романова. Он расскажет, какие процессы происходят в тесте во время созревания, как правильно его замесить и подобрать ингредиенты.

Начало ток-шоу в 18:30, адрес: Дворянская ул., 27А, корп. 1, этаж 1.

Вход свободный, по предварительной регистрации.