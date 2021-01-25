Владимирские Татьяны и студенты смогут бесплатно сходить в музеи

В Татьянин день Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявляет о бесплатном посещении ряда экспозиций для посетительниц по имени Татьяна!

К бесплатному посещению 25 января доступны Золотые ворота, Дмитриевский собор, Палаты, Музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь, территория Музейного комплекса «Кремль».

Приглашает в гости и частный "Музей ложки".Ввсем Татьянам (при предъявлении любого документа) и всем студентам (при предъявлении студенческого билета) музей предоставляет бесплатный вход.