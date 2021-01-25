В прошлом году во Владимирской области умерло 58 детей в возрасте до 1 года

В 2019 году во Владимирской области родилось 11,1 тысячи младенцев, 5,7 тысяч из которых – мальчики, 5,4 тысячи – девочки. Пик рождаемости приходился на июль и август.

Из общего числа детей, родившихся живыми (массой тела 1000 г. и более) - 5,7 процента (0,6 тысяч) являлись недоношенными, 24,4 процента (2,7 тысячи) - родились больными или заболели, в том числе с врожденными аномалиями - 280 новорожденных.

Умерло 58 детей в возрасте до 1 года в 2019 году, 63,8 процента из них умерли от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде.