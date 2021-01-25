Для поликлиник Владимирской области закуплено 28 новых машин

28 новых легковых автомобилей закуплено для поликлиник Владимирской области. Их передача запланирована на сегодня, 25 января. Губернатор Владимир Сипягин вручит ключи от 19 полноприводных автомобилей «Нива» и 9 «УАЗ Патриот» руководителям районных больниц.

Новый автотранспорт предназначен для поликлиник учреждений здравоохранения, которые находятся в сельской местности, поселках и малых городах. Машины закуплены в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021-2025 годы».