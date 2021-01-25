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Общество

Для поликлиник Владимирской области закуплено 28 новых машин

Ключи от них вручат уже сегодня
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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28 новых легковых автомобилей закуплено для поликлиник Владимирской области. Их передача запланирована на сегодня, 25 января. Губернатор Владимир Сипягин вручит ключи от 19 полноприводных автомобилей «Нива» и 9 «УАЗ Патриот» руководителям районных больниц.

Новый автотранспорт предназначен для поликлиник учреждений здравоохранения, которые находятся в сельской местности, поселках и малых городах. Машины закуплены в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021-2025 годы».