Несмотря на победу над "Автомобилистом", муромские волейболисты остались на восьмом месте

Подошел к концу предварительный этап высшей лиги "А". Волейбольный клуб "Муром" провел игры с клубом "Нова" и "Автомобилист".

Начало матча с «Новой» получилось очень хорошим для команды. Проходило много атак первым темпом. По ходу партии муромские волейболисты были впереди +7 очков, закончив первый сет победой 25:21. Во второй партии «Нова» преобразила свою игру, хозяева не дали муромлянам даже выйти вперед. Упорным и определяющим был третий сет. За счет сильных подач «Нове» удалось оторваться (21:16), но наши ребята смогли ввязаться в концовку, сравняв счет (23:23). Тогда решающий рывок хозяев и эйс на сетболе, пожалуй, определил исход матча. В четвертой партии разница была значительнее – 25:17.

Игра с «Автомобилистом» сложилась аналогично матчу первого круга. По сетам муромляне догоняли, выиграли пятую партию. Итоговая победа все-таки не позволила подняться с восьмого места.

Петербуржцы в воскресенье выиграли у «Новы» в трех сетах. Далее ВК "Муром" сыграет в финале за 13-16 места, где, кроме «Автомобилиста», в соперниках будут еще «Локомотив-2» (Новосибирск) и «Динамо» (Челябинск). Первые игры пройдут ориентировочно в середине февраля.