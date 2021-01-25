Суздаль - в десятке популярных неюжных направлений на лето 2021

Все мы помним, какой ажиотаж случился на курортах Крыма и Краснодарского края прошлым летом. Мест в отелях и на пляжах не хватало. По статистике TVIL.RU, к январю 2021 года спрос на бронирование жилья на лето вырос на 20%. Россияне, которые решили не ехать в этом году за границу, активно бронируют отели у моря. Хватит ли всем места на курортах Чёрного и Азовского морей?

Сервис бронирования жилья TVIL.RU выявил, где еще можно отдохнуть этим летом, чтобы не создавать «давку» на пляжах.

Города Санкт-Петербург, Петрозаводск, Осташков, Кисловодск, Новосибирск, Казань, Суздаль и Зеленоградск, а также курорты Банное и Манжерок составили десятку популярных других направлений для путешествий и отдыха летом 2021 года.

Туристы планируют отдых летом в других направлениях, в среднем, от 2 до 12 дней и тратят на бронирование отелей и домов от 1 до 10 000 в сутки. Квартиры в Казани и Кисловодске дешевле всего арендовать на лето, чем коттеджи на алтайском курорте Манжерок.